NEOS: „Tourismusabgabe gehört endlich abgeschafft“

„Ein Brief allein, wie es die Liste Fritz vorschlägt, wird das Problem nicht lösen“, ist NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer bei der Debatte um die Tourismusabgabe und die damit verbundene Flut an Exekutionen überzeugt. Er will die Tourismusabgabe „endlich abschaffen“ und die Wirtschaft entlasten.