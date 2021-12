Zwölf „Christkindln“ gibts in Kärnten und Osttirol

Da hatte es noch jemand eilig

Auch Mara Lamprecht ist am Heiligen Abend in Klagenfurt Mama geworden: „Um 12.58 Uhr erblickte Liam Noah das Licht der Welt. Er wiegt 2665 Gramm und ist 46 Zentimeter groß. Auch er hatte es besonders eilig, mit seiner Geburt haben wir eigentlich erst einen Monat später gerechnet.“ Gemeinsam mit Mara und Papa Rene Bernell wird Liam Noah in Klagenfurt leben.