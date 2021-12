„Uncharted“: Neuer Trailer zur Game-Verfilmung

Sony Pictures hat einen neuen Trailer zur Verfilmung der beliebten PlayStation-Spielereihe „Uncharted“ veröffentlicht. Der Film soll Mitte Februar 2022 in die Kinos kommen und erzählt die Gamern bereits bestens bekannten Schatzjäger-Abenteuer des jungen Nathan Drake, der von Tom Holland („Spider Man: No Way Home“) gespielt wird. Mit dabei sind unter anderem auch „Transformers“-Star Mark Wahlberg, Antonio Banderas („Die Maske des Zorro“), Sophia Ali („Wahrheit oder Pflicht“) und Tati Gabrielle („Chilling Adventures of Sabrina“).