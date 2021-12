Wilde Verfolgungsjagd in Wien endet mit Festnahme

Ein Pkw-Lenker ist in der Montagnacht mit stark überhöhter Geschwindigkeit vor der Wiener Polizei geflüchtet - dabei hatte der 27-Jährige 0,8 Promille Alkohol im Blut, aber keinen Führerschein. Bei der Verfolgungsjagd brachte der Österreicher auch eine Fußgängerin am Schutzweg in Gefahr. Sie konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß retten. Nach 20 Minuten konnten die Polizisten ihn schließlich in Hietzing anhalten und festnehmen.