Primoz Roglic verlängert vorzeitig bei Jumbo-Visma

Radsport-Star Primoz Roglic hat seinen Vertrag beim niederländischen Team Jumbo-Visma vorzeitig bis 2025 verlängert. Das teilte der Rennstall am Mittwoch mit. Der 32-jährige Slowene war ursprünglich noch bis 2023 an die Mannschaft gebunden. „Ich möchte mich in bestimmten Bereichen noch entwickeln und bin dafür am richtigen Ort“, sagte Roglic.