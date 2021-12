Zahlreiche Fälle in zypriotischem Migrantenlager

Lager ist komplett überfüllt

Das Flüchtlingslager Pournara mit einer Aufnahmekapazität für 1200 Menschen sei so überfüllt, dass mittlerweile Hunderte Migranten außerhalb des Lagers in Zelten ausharren müssen. Im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße gingen laut EU-Statistik 2020 die meisten Asylanträge in der EU in Zypern ein.