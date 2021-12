Jasmin Wagner ist nach Ehe-Aus wieder verliebt

Nun sagt sie: „Es war tatsächlich von Anfang an eine ganz besondere Begegnung.“ Die Trennung hatte das Herz der Musikerin gebrochen. „Ich war bodenlos traurig, weil ich ja gar nicht mehr wusste, wie meine Welt funktioniert ohne meinen Mann. Es ist immer noch so, dass wenn ich was Tolles erlebe oder was Schwieriges auftaucht, dann würde ich natürlich am liebsten meinen Ex-Partner anrufen, weil ich es so gewohnt bin“, so Wagner damals im RTL-Interview.