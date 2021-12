598 aktive Corona-Fälle und 57 Neuinfektionen

Am Dienstag beträgt die Sieben-Tages-Inzindenz 132,10, am niedrigsten ist der Wert dabei im Bezirk Neusiedl am See (91,67). Negativer Spitzenreiter ist der Bezirk Mattersburg mit 195,00. Zwar werden immer noch 45 Erkrankte im Spital behandelt, seit Montag benötigen jedoch weniger Corona-Patienten - nämlich elf Infizierte - eine intensivmedizinische Behandlung.