638 Burgenländer Corona-positiv und zwei Tote

Die aktuellen Fallzahlen entwickeln sich weiterhin deutlich zurück: Während es vor einer Woche noch 1107 Erkrankte im Burgenland gab, sind es am heutigen Montag nur noch 638. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt unterdessen 133,10, in den Bezirken Mattersburg (200,00) und Güssing (188,00) sind die Werte am höchsten. 232245 Burgenländer sind zumindest einmal geimpft, wohingegen sich 133272 Personen bereits ihren dritten Stich geholt haben.