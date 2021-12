Diese vegane Schokotorte versüßt den Jahreswechsel

Vegane Schokotorte

Zutaten: (2 Springformen à 18cm): 200ml Nussmilch, 1 TL Essig, 200g Apfelmus, 125ml Pflanzenöl, 50ml Wasser, 1 EL Vanille, 175g Rohrzucker, 225g Mehl, 75g ungesüßtes Kakaopulver, 2 TL Natron, 1 TL Backpulver, ½ TL Salz, Pflanzenöl zum Ausfetten.

Zubereitung: Rohr auf 170°C Umluft vorheizen. Die Springformen ausfetten. Nussmilch, Essig, Apfelmus, Öl, Wasser und Vanille verquirlen. Separat Zucker, Mehl, Kakao, Natron, Backpulver und Salz vermengen. Beides zusammen rühren bis eine schöne Konsistenz entsteht. Die zwei Springformen mit einem Backpapier auslegen und die Ränder ausfetten. Den Teig gleichmäßig in die Formen verteilen und ca. 25min backen. 10 Minuten in der Form abkühlen lassen, dann herauslösen und am Gitter abkühlen lassen.