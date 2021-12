Glaskünstler stellt limitierte Weihnachtskugel her

Signal der Verbundenheit

Die Kunstkugel ist um 35 Euro in der Tourismus-Info Klagenfurt gegen Vorbestellung erhältlich. „Die Kunstkugel für den Christbaum ist speziell in den letzten beiden Jahren auch ein Signal für die enge Verbundenheit von Tourismus und Kunst und Kultur in schwierigen Zeiten“, erklärt Klagenfurts Tourismuschef Helmuth Micheler. Der Reinerlös kommt heuer einem karitativen Zweck zugute.