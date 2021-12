Museum präsentiert Sonderschau für Josef Hoffmann

Neues zu finden ist der Reiz des Museumshandwerks – und wenn es nur um kleine Aspekte geht wie „gestalterische Aspekte“ und „geografische und historische Wirkungskreise“. Ganz so neu sind diese Themen wirklich nicht. Der Reiz der Ausstellung liegt vielmehr in dem, was Hoffmann zeitlebens geschaffen hat – mit großem Einfluss auf die Jahrzehnte danach.