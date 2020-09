„Die Kopfschmerzen waren teilweise unerträglich“

Nach einer Woche verschwanden die Halsschmerzen und die Kraftlosigkeit, das Kopfweh aber blieb. „Das war teilweise unerträglich“, gesteht das Riesentorlauf-Ass, das im Jänner zwei Europacuprennen in Meribel (Fra) gewinnen konnte. Ein Marathon an Untersuchungen folgte. „Vom Schädel- und Halswirbelsäulen-MRT bis zur Hirnstrom-Messung habe ich so ziemlich alles gemacht“, sagt der Rossignol-Pilot. Blockaden im Bereich der Halswirbelsäule ließ Feurstein in einem Osteopathie-Zentrum am Schliersee (D) behandeln. „Das hat auf jeden Fall geholfen, die Blockaden waren aber sicher nicht der einzige Grund für die Schmerzen.“