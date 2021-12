Nun kann sich Patrick endlich in Ruhe vorbereiten

Kämpfen mussten am Samstag alle auf der Face de Bellevarde. Ein Hang, auf dem man instinktiv Skifahren muss. Steil und schwer. So wie es Patrick liebt, so wie es ihm liegt. Auch die Bedingungen forderten ein Kämpferherz. „Ich habe mich extrem gefreut auf das Rennen und gewusst, dass mir das saugut liegen könnte“, meinte Patrick im Ziel. Die Trainingsleistungen zuvor waren stark, die eigene Erwartungshaltung dementsprechend hoch. Dem Druck, den er sich selbst auferlegt hat, hat er souverän standgehalten. Die zweitbeste Zeit im zweiten Lauf und die starken Teilzeiten nach seinem schweren Fehler im oberen Teil des ersten Durchgangs zeigen, dass mit Patrick bei den nächsten Rennen zu rechnen ist. Mit seinem Ergebnis vom Samstag ist er fix für Alta Badia gesetzt und sollte sich auch für die folgenden Wettkämpfe keine Sorgen um seinen Startplatz machen müssen. Auf nächstes Wochenende kann er sich also in Ruhe vorbereiten. Endlich.