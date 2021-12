Kombi: Riiber führt in Ramsau klar - Seidl Zehnter

Die österreichischen Kombinierer haben sich am Samstag im Springen für den ersten von zwei Weltcup-Heimbewerben in Ramsau keine ideale Ausgangslage verschafft. Als bester ÖSV-Mann geht um 13.45 Uhr Mario Seidl als Zehnter in den Langlauf, er hat 58 Sekunden Rückstand auf Dominator Jarl Magnus Riiber. Der Norweger startet nach einem 102-Meter-Flug mit 48 Sekunden Vorsprung auf die ersten Verfolger in die Loipe. Das Verfolgerfeld ist aber dicht gedrängt.