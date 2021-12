Käsekaiser und Musterlehrling - AMA zeichnet aus

Burgenländerin im Finale

Unter die sieben Besten der insgesamt 168 Teilnehmer schaffte es die Burgenländerin Lea Kucher, die derzeit beim Eurospar Neusiedl am See ihre Ausbildung absolviert: Beim Bundesfinale in Bad Ischl bewies sie ihr Können und präsentierte bei einem fiktiven Verkaufsgespräch eine Käseplatte. Das überzeugte die Fachjury offenbar so gut, dass sie nach einer Oberösterreicherin und einer Wienerin mit einem dritten Platz ausgezeichnet wurde.