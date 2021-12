Große Ehrenbürger: Turrini und Helnwein

Politische Querschläger gibt es in Bleiburg nicht, wo alle Parteien kulturell an einem Strang ziehen. Einstimmig wurde der Malerstar aus Wien „für seine Verdienste um die Kulturstadt“ zum Ehrenbürger ernannt. In Bleiburg hat sich Helnwein auch vor seinem engen Freund, dem 2019 verstorbenen Tanzpionier und genius loci - Johann Kresnik - verbeugt.