Häusliche Gewalt: Mehr Budget für Frauenberatungen

Schon jetzt ist man beim „Der Lichtblick“ in Neusiedl völlig ausgelastet. „Corona hat besonders den finanziellen Druck in der Weihnachtszeit angefeuert. Der wiederum ufert bei vielen leider in häusliche Gewalt aus“, so die Geschäftsführerin Katharina Behringer-Pfann. Daher ist die Frauenberatungsstelle besonders nach den Feiertagen immer sehr gefordert. Ähnliche Erfahrungen macht auch „Die Tür“ in Eisenstadt.