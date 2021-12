Greil über Ärzte-Brief: „Das ist völliger Unsinn!“

Ein offener Brief an die Ärztekammer sorgt vor allem in Medizinerkreisen für Aufsehen. In ihm üben 199 Mediziner – darunter auch 33 Salzburger – scharfe Kritik an der Covid-Impfung (die „Krone“ hat berichtet). Die „Krone“ hat die Argumente der Ärzte einem Fakten-Check unterzogen - mit der Hilfe des Salzburger Pandemie-Experten und Arzt Richard Greil. Nach Ungereimtheiten musste man nicht lange suchen.