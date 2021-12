Maria Wörth will eine Uferverbauung verbieten

Viele große Anlagen sind geplant. Der Wiener Günther Kerbler hat das Hotel Wörth und andere Häuser gekauft. „Ich will das schönste Projekt am Wörthersee errichten“, verspricht Kerbler. Wie Hannes Androsch setzt er auf Gesundheitstourismus. „Ein kleines Hotel und Häuser sollen entstehen, auch ein öffentlicher Seezugang ist geplant. Wir brauchen dafür auch Bereiche, die der Kirche gehören.“ Diese Projekte würden unter die Sparte Teilbebauungsplan fallen, könnten also ab Herbst starten.