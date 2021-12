Wirbel um Kronprinzessin Amalias Geburtstagsparty

Nach öffentlicher Kritik hat das niederländische Königshaus sein Bedauern über eine offenbar nicht Corona-konforme Geburtstagsparty für Thronfolgerin Prinzessin Amalia zum Ausdruck gebracht. „Der König hat mich darüber informiert, dass es nach reiflicher Überlegung keine gute Idee war, (das Treffen) zu organisieren“, schrieb der niederländische Regierungschef Mark Rutte am Mittwoch in einem Brief an das Parlament.