Kind von Holzgnom erschlagen: Unfall als Skandal

Vier Jahre es her, als ein kaum fünf Jahre alter Bub bei einem Ferienausflug auf der Gerlitzen von einer schweren Holzfigur erschlagen worden ist. Seit damals wird gestritten, wer den Holzkobold aufgestellt hatte und für die Sicherheit verantwortlich war. Der Prozess am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wurde auf kommenden Dienstag vertagt.