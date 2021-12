Dem Sportzentrum in Kirschentheuer droht das Aus

Ferlach: Das geplante Sportzentrum in Kirschentheuer erhitzte in der Vergangenheit die Gemüter von Anrainern und Kritikern. Bei einer Informationsveranstaltung am Dienstag stellte sich heraus, dass das millionenschwere Projekt noch nicht einmal auf Schiene ist; ein Fußballverein zögert nämlich noch.