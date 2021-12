Villacher (21) randalierte in Notschlafstelle

Am Dienstag gegen 4.30 Uhr kam ein 21-jähriger Villacher in eine Notschlafstelle in Villach, um persönliche Gegenstände abzuholen, verhielt sich dabei überaus aggressiv und bedrohte einen Villacher (17) mit einem Messer. Der 21-Jährige hat zwar niemanden verletzt, jedoch mehrere Einrichtungsgegenstände der Notunterkunft beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.