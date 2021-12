Kreuzbandriss! Paul-Ersatz muss her, Quaner weg

Zwei Abgänge sind bei Austria Klagenfurt fix: Philipp Hütter wechselt in die Regionalliga, Collin Quaner beendet die Karriere. Bitter: Herbert Pauls Verletzung ist doch schlimmer, als zuvor angenommen! Peter Pacult bittet schon am 3. Jänner zum Trainingsstart - so früh wie kein anderer Bundesligist. Danach dürfte es in wärmere Gefilde gehen.