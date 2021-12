Firmen bauen auf Prämien, Lotterien und Vernunft

Von einer Prämie sah Andreas Fill bei dem von ihm geführten Anlagenbauer in Gurten ab. „Wir setzen weiter auf die Vernunft unserer Mitarbeiter beziehungsweise überlassen es den Gesetzgebern, entsprechend zu handeln“, betont der Unternehmer. Am Freitag gibt’s bei Fill wieder eine Impfstraße, die von bis zu 300 Mitarbeitern in Anspruch genommen wird. Strasser-Steine-Chef Johannes Artmayr stellt ein kostenloses PCR-Testangebot zur Verfügung.