Pensionistin von vermeintlichem Offizier betrogen

Frau wurde ständig vertröstet

„Der vermeintliche US-Offizier gab im Laufe der Jahre an, dass er im Krieg angeschossen wurde, in Afghanistan verhaftet und im Mai 2021 ins Pentagon überstellt worden sei. Auch gab er an, dass seine Tochter einen Unfall hatte und auch dabei immer wieder um Gefälligkeiten bettelte“, schildert ein Polizist. Bezüglich der Rückzahlung des Geldes wurde die 75-Jährige ständig vertröstet.