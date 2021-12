Schneeball gegen Wagen geworfen: Lenker rastet aus

Weil jemand seinen Kastenwagen mit Schneebällen beworfen habe, hat ein 40-Jähriger in der Nacht auf Sonntag in Wien-Liesing ein Messer gezückt. Er bedrohte laut Polizei eine 16-Jährige, die mit ihrem Hund spazieren war und vehement bestreitet, die Werferin gewesen zu sein. Ein Angehöriger (44) der verängstigten Jugendlichen soll dann seinerseits vor dem Autofahrer, der neuerlich mit dem Messer gefuchtelt habe, mit einer Pistole in die Luft geschossen haben.