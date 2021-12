Großer Gesten von den Hamiltons nach dem F1-Finale

Was war das für ein dramatisches F1-Finale in Abu Dhabi! In der letzten Runde hatte Max Verstappen Serien-Champion Lewis Hamilton überholt und sich damit zum neuen Weltmeister gekürt. Der Brite präsentierte sich trotz aller Rivalität in dieser Saison unmittelbar nach dem Rennen doch noch als großer Verlierer. Und auch sein Vater gratulierte Red Bull, noch bevor Mercedes Protest eingelegt hatte.