„Bei uns wird kein Mordfall zu den Akten gelegt“

Wie viele Fälle liegen gerade jetzt auf den Schreibtischen Ihrer Experten?

Das Team arbeitet fokussiert an einem bestimmten Fall. Wobei administrativ noch weitere zwei, drei mitbetreut und vorbereitet werden. Einer der Fälle ist der älteste Cold-Case-Mord in Europa, in dem noch aktiv ermittelt wird: die Gewalttat an Tanzschullehrer Heinz Kern in Graz im Jahr 1972.