Lamparter dank super Laufleistung auf Rang sechs

Riiber hat damit alle vier bisherigen Weltcupbewerbe in Estland gewonnen. Hinter Rießle stand dessen Landsmann Julian Schmid erstmals auf dem Podest. Lamparter war nach dem starken Langlaufrennen zufrieden. „Ich hatte super Material, in der Loipe macht es Spaß. Ich muss nur noch ein bisschen daran arbeiten, dass ich auf der Zielgeraden noch schneller bin, dass ich in so einer Situation den Sprung auf das Podium machen kann.“ Künftig gelte es, im Springen eine bessere Ausgangsposition herauszuholen, sagte der 20-jährige Doppel-Weltmeister.