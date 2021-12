Produzent verrät: Darum musste Mr. Big sterben

Während viele eingefleischte „Sex and the City“-Fans noch unter Schock über den Tod von Mr. Big (Chris Noth) in Folge eins der Sequel-Serie „And Just Like That“ stehen, hat der Serienentwickler Michael Patrick King, enthüllt, dass die Idee, Mr. Big so früh sterben zu lassen, darin bestand, der Show ein neues Erscheinungsbild zu verleihen. Das sei besonders für die weitere Entwicklung der Hauptfigur Carrie Bradshaw Preston (Sarah Jessica Parker) ausschlaggebend.