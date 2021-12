Cynthia Nixon: Grund für „Mirandas“ graue Haare

In den ersten beiden Folgen der „Sex and the City 50Plus“-Serie „And Just Like That ...“, die jetzt veröffentlicht wurden (bei uns zeigt Sky die Serie), haben die populären Protagonistinnen mit anderen Themen zu kämpfen als in ihren 30igern. Eine große Szene wird auch der Thematik des Haarefärbens eingeräumt. Bei einem Plausch wie in alten Zeiten in einem schicken New Yorker Restaurant, muss Cynthia Nixons Figur Miranda vor ihren Freundinnen Carrie (Sarah Jessica Parker) und Charlotte (Kristin Davis) erklären, warum sie ihr Haar hat grau werden lassen. Für Charlotte käme das nicht infrage. Sie sei 55 und wolle „einen Orden dafür“. Und auch Stilikone Carrie hält sich lieber weiter an alte Gewohnheiten. Das sei ja auch „verdammt nicht billig“.