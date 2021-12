Ein Blick hinter die Kulissen der Europa-Politik

Spannende Debatten

Höchst interessant habe Kremnitzer die Arbeit an politischen Berichten gefunden, die danach in Ausschüssen und letztlich im Plenum debattiert und abgestimmt wurden. „Die laufenden Verhandlungen der Abgeordneten machen die Abstimmung besonders spannend, da sich kurzfristig immer etwas ändern kann“, so der Praktikant.