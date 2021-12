Hanfzüchter bedrohte mit Eisenstangen Polizisten

Türe aufgetreten

In weiterer Folge trat der Mann solange gegen die Eingangstüre der Wohnhausanlage bis diese aufsprang, ehe er dann in seine Wohnung stürmte. In der Wohnung bedrohte der 29-Jährige zwei Polizeibeamte, die eine vorgefundene Indoor-Anlage abbauten. Dabei hielt der Mann mehrere Eisenstangen in den Händen und drohte auf die Beamten einzuschlagen. Erst nach mehreren Aufforderungen und Androhung eines Pfeffersprayeinsatzes, ließ der Mann die Eisenstangen fallen und verließ die Wohnung über den Balkon im Erdgeschoss.