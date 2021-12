Ab 17 Uhr LIVE: Red Bull Salzburg gegen Hartberg

Gegen die Andalusier benötigen die Salzburger am Mittwoch wieder im leeren Stadion in Wals-Siezenheim einen Punkt, um erstmals in der Klubgeschichte das Achtelfinale der Champions League zu erreichen. Doch ausgerechnet in dieser Phase werden die Mozartstädter von massiven Personalproblemen geplagt. Sechs Profis fallen wegen Verletzungen aus, zudem ist gegen Hartberg Mohamed Camara gesperrt. Hinter dem Einsatz von Noah Okafor steht aufgrund einer Oberschenkelblessur ein Fragezeichen. Trainer Matthias Jaissle zeigte sich dennoch gelassen. „Natürlich will ein Trainer immer aus der vollen Kapelle schöpfen, aber zu jammern, bringt nichts. Das ist nicht unsere Haltung, wir gehen bestmöglich damit um.“