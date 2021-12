Magistratsdirektor folgt Kicker-Sohn durchs Land

Seit mehr als 20 Jahren ist Jost bereits als Magistratsdirektor für die Stadt Klagenfurt tätig. An vielen Wochenenden sitzt der 63-Jährige im Auto und fährt ganz Österreich ab. „Von Vorarlberg bis Wien. Marco ist jetzt seit drei Jahren in Salzburg, wir schauen uns jedes Spiel an – egal, wo es ist.“ Darum habe sich der Kilometerstand des Familienautos in kurzer Zeit auch um 50.000 Kilometer erhöht. „Macht nichts, das ist Elternliebe“, strahlt Jost.