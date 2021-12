Der Mut, etwas nicht zu tun

Das Naturerlebnis, das Auspowern von der oft monotonen oder stressigen Arbeit, ein Tag Auszeit - immer mehr Leute treibt es in die Berge. Zu allen Jahreszeiten. Und dagegen ist bei Gott nichts einzuwenden. Im Gegenteil. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Schöne doch so nah liegt. Wir müssen uns aber der Natur anpassen und nicht sie an uns, Risiken erkennen und einschätzen. Und auch den Mut haben zu sagen: „Das trau ich mir nicht zu!“