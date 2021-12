Vertrag mit Primar Philipp Kloimstein verlängert

Kloimstein hat im April 2020 die Stelle des Primars und ärztlichen Leiters der Stiftung Maria Ebene übernommen. Binnen kurzer Zeit ist es ihm gelungen, die Missstimmungen auszuräumen und neue Akzente in der Suchttherapie zu setzen. Dabei waren die Rahmenbedingungen alles andere als einfach - die Coronapandemie hat nicht nur den Arbeitsalltag beeinträchtigt, sondern auch die Patientenzahlen in die Höhe schnellen lassen. Sein ruhiger Führungsstil und seine fachliche Expertise haben auch das Kuratorium der Stiftung überzeugt, folglich ist Freude über die Vertragsverlängerung groß: „Wir sind sehr glücklich darüber, die Zusammenarbeit bereits vorzeitig und vor allem einstimmig in eine unbefristete Anstellung verlängern zu können. Das ist ein wichtiges Signal für die weitere Stabilität und Kontinuität in unserer Stiftung“, so Kuratoriumspräsident Christian Bernhard.