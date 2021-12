Portier: „Sie sind plötzlich wild auf mich los!“

Großfamilie außer Rand und Band

Ein türkischer Familienclan wollte offenbar gewaltsam auf die Covid-Intensivstation, nachdem dort eine Angehörige (67) gestorben war. „Sie waren der Meinung, dass lebenserhaltende Geräte einfach abgestellt worden wären und wollten die Ärzte zur Rechenschaft ziehen“, so der Portier, der sich der rasenden Meute entgegenstellte und verzweifelt zu kalmieren versuchte: „Sie haben Absperrbänder durchbrochen, nach allem gegriffen, was zur Verfügung stand und es in meine Loge geschleudert.“ Es gab auch wilde Morddrohungen, A. alarmierte die Polizei.