Zahl der Neuinfektionen in Vorarlberg im Sinkflug

Mit Stand Sonntagabend waren in Vorarlberg genau 10.680 akute Coronainfektionen gemeldet - vor wenigen Tagen waren es noch über 11.000. In den Krankenhäusern müssen aktuell 132 Coronapatienten versorgt werden, davon benötigen 25 eine intensivmedizinische Betreuung. Doch auch wenn das Infektionsgeschehen im Ländle an Dynamik verliert, kann noch keinesfalls Entwarnung gegeben werden: Vorarlberg ist derzeit das einzige Bundesland mit einer 7-Tage-Inzidenz jenseits der 1000er-Marke, was die Hoffnung auf ein Ende des Lockdowns am 13. Dezember nicht gerade befeuert.