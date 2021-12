Schon 120 Positive nach Firmenfeier in Norwegen

Die Zahl von Corona-Infektionen nach einer Firmenfeier in Norwegen steigt weiter. Wie die Gesundheitsbehörden berichten, haben inzwischen bereits rund 120 Menschen, die sich in dem Lokal aufgehalten haben, einen positiven Corona-Test abgegeben. In mehr als der Hälfte der Fälle handle es sich vermutlich um die Omikron-Variante. Am Vortag hatte das Gesundheitsinstitut FHI 13 Omikron-Fälle bestätigt.