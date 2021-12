Leipzig trennt sich von Ex-Salzburger Jesse Marsch

Der frühere Salzburg-Meistermacher Jesse Marsch ist nicht mehr Trainer des deutschen Fußball-Vizemeisters RB Leipzig. Die Führung des Red-Bull-Clubs zog am Sonntag die Konsequenzen aus der sportlichen Krise und beurlaubte den US-Amerikaner nach nur rund fünf Monaten im Amt. Co-Trainer Achim Beierlorzer wird am Dienstag in der Champions League gegen Manchester City auf der Bank sitzen. Einen Marsch-Nachfolger will man zeitnah präsentieren. Die Sachsen hatten zuletzt drei Liganiederlagen in Serie bezogen, am Freitag setzte es ein 1:2 gegen Union Berlin.