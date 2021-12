Red-Bull-Sorgen: Verstappens Getriebe beschädigt?

Ende mit Schrecken

„Das Ende war schrecklich, aber alles in allem war es ein gutes Qualifying. Ich weiß nicht genau was passiert ist, die Vorderräder haben blockiert, ich hab versucht, das Auto auf der Piste zu halten und die Runde zu beenden, aber der hintere Teil des Autos crashte in die Mauer und ich musste stoppen. Ich bin ziemlich enttäuscht, doch die Runde zeigte auch, wie schnell wir sind.