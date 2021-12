Ab 18 Uhr LIVE: Wer holt Pole in Saudi-Arabien?

Über den Formel-1-Garagen von Lewis Hamilton, Max Verstappen & Co. in der Boxengasse von Jeddah stehen ihre Namen auch auf Arabisch geschrieben. Die Königsklasse des Motorsports gastiert schließlich erstmals in Saudi-Arabien. Fragen nach dem Nervenduell um die WM-Krone bekamen vor der Grand-Prix-Premiere beim Nachtrennen am Sonntag (18.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) sowohl Verfolger Hamilton als auch Spitzenreiter Verstappen gestellt. Die vorzeitige Titelchance für den niederländischen Red-Bull-Piloten ist die sportlich elektrisierende Geschichte.