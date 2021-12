Massenpanik bei Mahnwache nach US-Schulmassaker

Bei einer Mahnwache für die Opfer der Bluttat an einer Highschool im US-Bundesstaat Michigan ist es zu einer Massenpanik gekommen. Hunderte hatten sich am Freitagabend in der Stadt Oxford versammelt, als Menschen plötzlich begannen, in panischer Verwirrung zu rennen und laut zu schreien (siehe Video oben). Offenbar hatte jemand einen medizinischen Notfall erlitten, der die Panik auslöste.