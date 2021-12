Österreich im ersten Kombi-Team-Bewerb Vierter

Ergebnisse des Teambewerbs der Nordischen Kombination beim Weltcup in am Samstag in Lillehammer (je 1 Sprung Normalschanze und 4x5-km-Langlauf):



1. Norwegen (Jens Luraas Oftebro, Espen Björnstad, Joergen Graabak, Jarl Magnus Riiber) 52:56,1 Min.

2. Deutschland (Manuel Faißt, Vinzenz Geiger, Eric Frenzel, Terence Weber) +5,3 Sek.

3. Japan (Yoshito Watabe, Akito Watabe, Sora Yachi, Ryota Yamamoto) +2:23,3 Min.

4. Österreich (Martin Fritz, Lukas Klapfer, Stefan Rettenegger, Johannes Lamparter) +2:23,4

5. USA +3:19,9

6. Frankreich +3:33,4