Paul Zulehner: „Kein Kind darf zum Opfer werden“

Paul Zulehner, Pastoraltheologe und so etwas wie die moralische Instanz der römisch-katholischen Kirche in Österreich, spricht im „Krone“-Interview über den Kinderpornoskandal in der Steiermark und seine Auswirkungen. Sein Vorschlag: Nur sexuell reife Personen sollen in das Priesterseminar aufgenommen werden.