Innviertler Pärchen mit Schauermärchen erpresst

Der Ex-Knacki griechischer Abstammung saß bereits mehrere Jahre in Deutschland hinter Gittern. Über Facebook bandelte er im Mai mit einer Innviertlerin (30) an. Der mehrfach einschlägig vorbestrafte Kriminelle zog bei ihr ein. Im selben Mehrparteienhaus im Bezirk Ried wohnen im Stockwerk darüber der Neffe (21) der Frau sowie dessen Freundin (19). Dieses Pärchen geriet in die Fänge des Berufsverbrechers.