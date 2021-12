Sonderlandtag soll neues Polit-Klima bringen

Konkret habe man zu spät auf flächendeckende PCR- statt Antigentests gesetzt. Dazu habe man die Impfbereitschaft in der Bevölkerung im Sommer falsch eingeschätzt, da hätte das Land „populistischer agieren“ müssen. Und beim Contact Tracing hätte das Land früher gegensteuern müssen. Generell richtete Haslauer einen Appell an die Zusammenarbeit mit der Opposition. „Rüsten wir die Worte ab, reden wir wieder anders miteinander“, richtete er sich an seine Polit-Kollegen.